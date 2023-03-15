投資人評估通膨數據和利率政策前景 美債殖利率先漲後跌

投資人繼評估通膨前景，並考量矽谷銀行倒閉的後果會如何影響 Fed 的貨幣政策，美國國債殖利率周三 (15 日) 先漲後跌。

美東時間上午 6:15，10 年期美國國債殖利率下跌 5 個基點至 3.586%。2 年期美國國債殖利率下跌 3.6 個基點報 4.189%。自上周矽谷銀行倒閉後，2 年期殖利率創下 1987 年 10 月股市崩盤以來的最大 3 日跌幅。

殖利率和價格成反比關係。1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人考量了周二 (14 日) 公布的消費者物價指數 (CPI) 報告，物價在 2 月上漲 0.4%，符合預期；投資人也期待周三公布的最新生產者物價指數 (PPI)。

CPI 衡量日常消費者的各種商品和服務的價格變化，而 PPI 追蹤批發價格。這是 Fed 在 3 月 21 日和 22 日會議上做出下次利率決定之前，最後兩個與通膨最相關的數據。

在 Fed 主席鮑爾表示利率可能高於預期後，許多投資人一直預計 Fed 將在下周會議宣布升息 50 個基點。

然而，矽谷銀行倒閉的後果導致銀行業舉步維艱，並導致投資人重拾對政府債券等更安全資產的關注，對 Fed 的政策路徑帶來不確定性。

經濟學家和投資人認為，Fed 現在可能會優先考慮金融穩定，某些人甚至暗示 Fed 將暫停升息。然而，根據芝加哥商品交易所集團 (CME) 的估計，隨著 Fed 繼續努力為經濟降溫和緩解通膨，目前普遍預計下周將升息 25 個基點。

2 月零售銷售報告也將於周三公布。