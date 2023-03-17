金融股風波不斷 但分析師仍持續看多

在連續爆出銀行倒閉和股價大跌後，對於專門研究金融股的分析師來說，可能要重新翻翻教科書並整理一下對未來的觀點了。

因為現在，似乎幾乎所有關注該領域的華爾街分析師都保沈默，不敢做出本來很容易做出的決定，從而對數十支個股變得更加謹慎。

只要看看來自 FactSet 的最新數據，就能感受這種奇異的氛圍。

截至 3 月 16 日，在標準普爾 500 指數的金融類股中，有 92% 的股票被評為買入或持有，其餘評級為賣出。坦白說，即使矽谷銀行 (SIVB-US)、First Republic (FRC-US) 和 Signature Bank (SBNY-US) 出現倒閉和大跌，加上瑞士信貸 (CS-US) 日漸增加的壓力，但分析師仍然十分投入；用華爾街的術語來說，十分具有「建設性」。

再用另一種方式來說明：有 48% 的股票被評為買入，44% 被評為持有，8% 被評為賣出。即使銀行業危機不斷，但自 2 月 28 日以來，買入評級金融股的比例僅下降了 4 個百分點。

從觀點來看，KBW 銀行 ETF (BKX-US) 在上個月下跌了 25%，而標準普爾 500 指數下跌了 5%。

分析師看多金融股的立場幾乎與未處於危機模式的工業股一樣。標普 500 指數中的工業類股有 49% 的股票被評為買入。

更進一步來說，分析師對金融類股的預估是第 1 季財報營收將同比強勁成長 9.4%，這將涵蓋在 3 月 31 日當季結束時納入當前危機的影響。如果真的預估已納入受到打擊的影響， FactSet 指出，金融業的營收成長率將是標準普爾 500 指數所有類股中增速最快的。

總而言之：如果分析師不挺身而出改變他們對金融股的看法，倒楣只會是客戶。