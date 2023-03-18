〈美股盤後〉第一共和銀行崩逾32% 道瓊收黑逾380點 周線挫0.2%

投資人擔憂銀行業動盪將使全球經濟陷入衰退，恐慌指數 VIX 飆高，美債殖利率走低，美元指數疲弱，美股週五 (17 日) 賣壓再度湧現。

區域銀行股殺聲隆隆，SPDR 標普地區性銀行 ETF(KRE) 下殺 5.99%。第一共和銀行考慮增發股票募資或出售後，其股價血崩超過 32%。傳出至少有四家銀行已限制與瑞信及其證券部門的交易後，瑞士信貸 ADR 大跌逾 6%。不過，比特幣飆升逾 7%，推動部分加密概念股逆勢走高。

四大指數收盤盡墨，道瓊指數下滑超過 380 點，標準普爾 500 指數瀉逾 1%，那斯達克綜合指數挫低近 0.74%，結束連續四天的漲勢，費城半導體指數收黑近 0.5%。

不過，美股週五的拋售幅度不足以阻擋標普和那指週線收紅，兩大指數分週漲 1.4% 和 4.4%，那指週漲幅創下 3 月 20 日當週以來最佳表現。道瓊則週跌 0.2%。

政經方面，聯準會數據顯示，截至 3 月 15 日的一週，聯準會通過貼現窗口貸出的資金增加了 1,483 億美元，達到創紀錄的 1,528.5 億美元，前一週是 45.8 億美元，凸顯美國接連倒閉三家銀行後，銀行體系仍很脆弱，正在應對儲戶存款撤離等問題。

美國總統拜登週五呼籲國會加強監管，對因管理不善而倒閉的銀行高級官員實施更嚴厲的處罰。

外媒引述消息人士報導，美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 已要求有興趣收購破產銀行矽谷銀行和標誌銀行 (Signature Bank) 的銀行在 3 月 17 日之前投標，而且為了方便出售，美國政府或不排除共同擔部分損失。

美國前財長桑默斯 (Lawrence Summers) 敦促聯準會下週持續升息，不應因過度擔心近期銀行業動盪而收手緊縮政策。根據 CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員預計聯準會 3 月 22 日升息 1 碼的可能性至約 60%，利率按兵不動的機率達 40%。

國際刑事法院 (ICC) 對俄羅斯總統普丁發布逮捕令，指控普丁負有俄羅斯軍隊在烏克蘭犯下的戰爭罪行責任，俄羅斯政府回應 ICC 此舉不可接受，而且逮捕令無效。

週五 (17 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊全軍覆沒，金融、房地產和工業板塊領跌。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互有消長。Meta (META-US) 下跌 4.55%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.55%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.30%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.17%；亞馬遜 (AMZN-US) 下 跌 1.09%。

道瓊成分股逾半收低。旅行家 (TRV-US) 下跌 4.17%；摩根大通 (JPM-US) 下跌 3.78%；高盛 (GS-US) 下跌 3.67%；Merck (MRK-US) 下跌 3.02%；沃爾瑪 (WMT-US) 漲 0.81%。

費半成分股漲跌不一。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 0.72%；AMD (AMD-US) 上漲 1.28%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 0.19%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.80%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.18%；美光 (MU-US) 上漲 0.16%。

台股 ADR 僅台積電獨強。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.74%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.81%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.75%。

企業新聞

美國 11 家大型銀行注資利多曇花一現，第一共和銀行 (FRC-US) 遭空頭重擊，收盤血崩 32.88% 至每股 23.03 美元，本週跌幅高達 72%。

投行 Wedbush 將第一共和銀行目標價下調至每股 5 美元 (圖片：AFP)

第一共和銀行正考慮增發股票募資，Wedbush 分析師還表示，第一共和銀行若廉價出售，可能會導致普通股持有人的剩餘價值微乎其微，將該股評級從「跑贏大盤」下調至「中性」，目標價從之前的每股 140 美元驟降至每股 5 美元。

傳出至少有四家銀行已限制與瑞信及其證券部門的交易後，瑞信 ADR (CS-US) 重挫 6.94% 至每股 2.01 美元。

《金融時報》週五盤後報導，銀行業巨頭瑞銀正在討論收購瑞信全部或部分業務，瑞士最大的兩家銀行的董事會將在週末分別舉行會議。此前曾傳出兩家銀行反對強行合併的想法。

聯邦快遞 (FDX-US) 收高 7.97% 至每股 220.31 美元。聯邦快遞週四上調 2023 財年獲利預期，理由是今年削減 37 億美元的成本計畫取得進展。

Meta (META-US) 收跌 4.55% 至每股 195.61 美元，其盤後揚升 0.20%。美國前總統川普臉書週五獲得解封，但尚不清楚川普是否會用臉書帳號上發文。川普競選發言人在 1 月份告訴外媒，臉書將成為其 2024 年競選活動接觸選民的重要工具。

經濟數據

美國 2 月工業產出環比 0%，預期 0.2%，前值 0%

美國 2 月製造業產出環比 0.1%，預期 - 0.3%，前值 1%。

華爾街分析

Miller Tabak + Co. 首席市場策略師 Matt Maley 表示：「鑑於聯準會借款激增，不難理解為什麼投資人仍然對銀行業如此焦慮。投資者擔心情況可能比美國當局現在承認的更可怕。」

Janney 投資策略師 Mark Luschini 提到：「現在還有很多問題，多頭的熱情似乎無法維持超過 24 小時的期限。」

瑞銀分析師表示，銀行股只有在市場好像有一個長期解決方案來解決第一共和銀行困境後才會真正穩定下來。

富國銀行分析師稱：「鑒於市場對於銀行體系的壓力將如何影響經濟尚未有共識，股市在整整一週內上下波動，而且波動幅度很大，投資人正試圖了解銀行業的問題是否會加速放緩經濟。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主