鉅亨速報 - Factset 最新調查：仁寶(2324-TW)EPS預估下修至1.82元，預估目標價為19.25元

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對仁寶(2324-TW)做出2023年EPS預估：中位數由1.93元下修至1.82元，其中最高估值2.24元，最低估值1.54元，預估目標價為19.25元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|2.24
|2.31
|1.94
|最低值
|1.54
|1.73
|1.94
|平均值
|1.9
|2.07
|1.94
|中位數
|1.82
|2.16
|1.94
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,158,692,611.17
|1,150,109,060.07
|982,571,006
|最低值
|983,146,265
|986,928,472
|982,571,006
|平均值
|1,045,762,631.66
|1,064,733,849.27
|982,571,006
|中位數
|1,015,185,826.44
|1,059,990,509.15
|982,571,006
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|2.9
|2.15
|1.6
|2.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,235,682,015
|1,048,929,251
|980,442,346
|967,706,411
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2324/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。