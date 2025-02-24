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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20.78元，預估目標價為875元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 20:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對智邦(2345-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.66元上修至20.78元，其中最高估值21.33元，最低估值19.15元，預估目標價為875元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年2027年
最高值21.33(21.33)31.8839.0645.22
最低值19.15(19.15)23.3925.7145.22
平均值20.64(20.53)28.9234.2445.22
中位數20.78(20.66)28.9834.845.22

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年2027年
最高值110,425,000162,102,000196,502,050223,447,040
最低值103,018,000131,895,380150,747,070223,447,040
平均值109,601,390149,977,040174,160,090223,447,040
中位數110,424,890148,685,000174,400,000223,447,040

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS15.9914.648.449.07
營業收入
(單位：新台幣千元)		84,188,42677,205,22359,598,68154,462,872

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2345/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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