鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至0.16元，預估目標價為130元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 22:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南電(8046-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.19元下修至0.16元，其中最高估值2.23元，最低估值-0.39元，預估目標價為130元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.23(2.23)
|8.05
|13.05
|最低值
|-0.39(-0.11)
|1.62
|4.52
|平均值
|0.3(0.36)
|4.31
|6.97
|中位數
|0.16(0.19)
|4.01
|4.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34,707,590
|44,550,390
|56,222,550
|最低值
|32,101,000
|35,925,000
|39,819,000
|平均值
|32,530,440
|39,059,460
|46,098,320
|中位數
|32,283,330
|38,730,000
|43,380,520
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9
|30.05
|16.38
|5.67
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
|38,512,743
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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