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鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至4.51元，預估目標價為201.5元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 22:10


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.56元下修至4.51元，其中最高估值5.75元，最低估值3.9元，預估目標價為201.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值5.75(5.75)13.1120.77
最低值3.9(4.13)5.928.91
平均值4.6(4.64)10.5115.13
中位數4.51(4.56)10.8315.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值119,362,000159,343,920185,927,000
最低值115,372,980134,525,750146,060,060
平均值116,752,030145,924,900168,753,040
中位數116,756,000147,185,530169,474,330

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS7.8820.088.983.74
營業收入
(單位：新台幣千元)		104,036,151140,489,172104,562,74787,892,821

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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