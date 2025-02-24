鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至4.51元，預估目標價為201.5元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 22:10
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對欣興(3037-TW)做出2024年EPS預估：中位數由4.56元下修至4.51元，其中最高估值5.75元，最低估值3.9元，預估目標價為201.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|5.75(5.75)
|13.11
|20.77
|最低值
|3.9(4.13)
|5.92
|8.91
|平均值
|4.6(4.64)
|10.51
|15.13
|中位數
|4.51(4.56)
|10.83
|15.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|119,362,000
|159,343,920
|185,927,000
|最低值
|115,372,980
|134,525,750
|146,060,060
|平均值
|116,752,030
|145,924,900
|168,753,040
|中位數
|116,756,000
|147,185,530
|169,474,330
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|7.88
|20.08
|8.98
|3.74
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,036,151
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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