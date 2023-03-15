〈仁寶法說〉今年將續站穩兆元企業 力拚毛利率提升至5字頭

電子大廠仁寶 (2324-TW) 今 (15) 日召開法說會，總經理翁宗斌認為，仁寶今 (2023) 年營收仍可望站穩兆元之上，不過近年公司將重點聚焦在透過產品組合改變、自動化、數位化等來提升獲利，其中，去年第四季單季毛利率已回升到 4%，短期目標是將毛利率續往 5% 推進。

翁宗斌表示，營收對企業來說固然重要，但毛利率更重要，公司策略是希望在兩者之間取得平衡，因此過去幾年仁寶就持續在非筆電事業中尋求突破，包含手機、車電、穿戴、伺服器、AIoT 等，而過去幾年的投資，近期也已開始看到貢獻。

由於非筆電事業毛利水準普遍較筆電事業高，因此成為仁寶近年積極擴大布局的方向，統計去年第四季仁寶筆電、非筆電事業營收占比各達 66:34，全年則落在 68:32，翁宗斌說，中長期將持續朝 60:40 的目標邁進。

法人也關注庫存狀況，翁宗斌說，產業都按照各自預期目標在去化庫存，認為這兩個月庫存水準應可回到過往正常水準，而仁寶去年年底存貨週轉天數也已降至 43 天，力拚本季再降低一周，回到 36-37 天的水準。

另一方面，近日媒體報導戴爾 (DELL-US)、惠普 (HPQ-US) 等品牌廠要求供應鏈轉移中國產能，對此，翁宗斌表示，客戶沒有要完全搬走的規劃，不過確實希望將部分產能往外移一些、以分散風險，以仁寶為例，在越南、墨西哥等地都已準備好，可望配合客戶需求進行調整。

翁宗斌也補充，仁寶先前對 2025 年非中國產能提升至 40% 的目標不變，至於目前相關產能占比則僅占約 1 成以上。