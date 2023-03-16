鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至10.47元，預估目標價為300元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一超(2912-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.6元下修至10.47元，其中最高估值11.49元，最低估值9.48元，預估目標價為300元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 11.49 12.42 14.13
最低值 9.48 9.42 12.41
平均值 10.53 11.54 13.27
中位數 10.47 12.2 13.27

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 314,319,000 331,250,771 350,290,721
最低值 292,630,000 298,987,000 350,278,951
平均值 305,693,188.83 318,955,196.8 350,284,836
中位數 309,158,877.5 327,006,000 350,284,836

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 8.93 8.52 9.85 10.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		 290,434,137 262,735,464 258,494,907 256,058,888

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2912/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

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