鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至10.47元，預估目標價為300元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一超(2912-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.6元下修至10.47元，其中最高估值11.49元，最低估值9.48元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|11.49
|12.42
|14.13
|最低值
|9.48
|9.42
|12.41
|平均值
|10.53
|11.54
|13.27
|中位數
|10.47
|12.2
|13.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|314,319,000
|331,250,771
|350,290,721
|最低值
|292,630,000
|298,987,000
|350,278,951
|平均值
|305,693,188.83
|318,955,196.8
|350,284,836
|中位數
|309,158,877.5
|327,006,000
|350,284,836
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.93
|8.52
|9.85
|10.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|290,434,137
|262,735,464
|258,494,907
|256,058,888
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2912/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。