電金回穩、儲能概念股點火 台股漲94點收15857點 續創近9個月新高

市場關注美國聯準會主席鮑爾將赴國會發表證詞，美股周一漲跌互見，觀望氣氛濃厚，台股今 (7) 日早盤走勢震盪，隨著電子、金融股回穩，大盤漲勢逐漸擴大，加上儲能概念股、工具機等題材獲點火，加權指數終場上漲 94.38 點或 0.6%，收在 15857.89 點，續創近 9 個月收盤新高，成交值 2300.78 億元。

櫃買指數終場上漲 0.35 點或 0.17%，收在 211.14 點，成交值 838.28 億元。上市櫃成交值合計 3139.06 億元。

觀察權值股表現，台積電 (2330-TW) 早盤走勢震盪，午盤前湧入買盤，推升股價翻紅，終場漲 0.58%，收在 524 元；鴻海 (2317-TW)、台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)、聯詠 (3034-TW) 股價強勢走揚；大立光 (3008-TW) 激情褪去，今天熄火翻黑收 2440 元。台塑 (1301-TW)、統一 (1216-TW)、統一超 (2912-TW)、陽明 (2609-TW) 等傳產指標股震盪收黑。

再生能源、智慧電網概念股成為買盤焦點，台達電近年積極布局電動車及儲能市場，今天股價強勢大漲約 4%，站上 300 元大關，東元 (1504-TW) 直奔漲停價 35.1 元，華城 (1519-TW)、士電 (1503-TW)、中興電 (1513-TW)、亞力 (1514-TW) 等也都表現不俗，搶啖離岸風電商機的世紀鋼 (9958-TW)、春雨 (2012-TW)、中鼎 (9933-TW) 等廠商，均獲資金點火。

華新 (1605-TW) 瞄準離岸風電第三階段區塊開發海底電纜商機，加上 2 月營收報喜、創同期新高，以及獲納入台灣 50 指數成分股，在多方題材加持下，今天股價強漲逾 6%，收 53.8 元，並帶動電器電纜族群走強，另一家大廠大亞 (1609-TW) 也勁揚近 4%。

台北國際工具機展疫後盛大開展，產業也將迎來第二季傳統旺季，上銀 (2049-TW) 看好營運逐季回溫，今日吸引買盤湧入，一度大漲近 9%，終場漲幅縮小至 5%，收 263 元，仍創 9 個月來新高，直得 (1597-TW)、全球傳動 (4540-TW) 等傳動元件廠同樣漲勢凌厲。