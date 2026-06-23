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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英業達(2356-TW)EPS預估上修至3.17元，預估目標價為55元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對英業達(2356-TW)做出2026年EPS預估：中位數由3.14元上修至3.17元，其中最高估值3.63元，最低估值2.31元，預估目標價為55元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值3.63(3.63)4.344.53
最低值2.31(2.31)2.63.81
平均值3.12(3.11)3.724.18
中位數3.17(3.14)3.874.19

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值943,746,0001,099,613,0001,247,931,640
最低值719,956,780766,749,760833,035,120
平均值858,121,430960,144,9701,012,430,260
中位數865,744,000968,581,000956,324,020

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS8,695,7547,267,4076,130,7326,128,786
營業收入
(單位：新台幣千元)		691,190,326646,261,954514,746,200541,750,850

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2356/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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