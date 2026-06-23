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根據FactSet最新調查，共7位分析師，對藥華藥(6446-TW)做出2026年EPS預估：中位數由23.81元上修至24.35元，其中最高估值30.97元，最低估值22.21元，預估目標價為969元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|30.97(28.62)
|48.52
|39.85
|最低值
|22.21(21.93)
|31.51
|39.85
|平均值
|25.55(24.26)
|41.16
|39.85
|中位數
|24.35(23.81)
|41.69
|39.85
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|29,799,000
|48,932,000
|35,594,280
|最低值
|22,040,390
|29,040,220
|35,594,280
|平均值
|25,864,680
|40,474,050
|35,594,280
|中位數
|26,244,000
|41,962,000
|35,594,280
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|5,045,167
|2,965,503
|-623,835
|-1,374,810
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|15,634,777
|9,734,814
|5,105,615
|2,882,042
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6446/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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