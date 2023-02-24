統一超去年EPS 8.93元 擬配息逾100%

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 公布去年財報，全年稅後純益 92.82 億元，年增 4.74%，每股純益 (EPS)8.93 元，董事會也通過擬配發每股現金股利 9 元，配息率逾 100%，以昨日收盤價計算，現金殖利率 3.3%。

統一超指出，去年受惠台灣 7-ELEVEN 漢轉投資事業如菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活 (星巴克)、統一精工、統一生活 (康是美) 等表現亮眼，共同推動營收成長，全年合併營收 2,904.34 億元，年增 10.54%，是連 7 年營收創高。

展望後市，統一超強調，將持續展店並強化多元複合經營、整合創新商品與服務，同時推進 OPEN POINT 生態圈鞏固會員經營，營運成長樂觀可期。

截至 2022 年底，統一超全台已有逾百家聯名店，複合經營門市則超過千店規模。

統一超說明，台灣 7-ELEVEN 整合創新商品與服務體驗，並結合各項智能科技，瞄準不同客群需求，擴大消費場景，去年首創外送自有品牌「OPEN NOW」串聯 3 大外送平台，並於 6,600 家門市導入外送服務，更與 foodomo 推動熱便當預點、店轉宅包裹外送等創新體驗，帶動外送業績倍數成長。

而迷你商店「智 FUN 機」布局空白購物商圈，服務據點已拓展 1600 台，成功將 X-STORE 智能科技擴散至一般型門市。

由於 OPEN POINT 生態圈會員數已達 1600 萬名，去年點數流通規模成長 6 成、會員消費金額成長 2 成、貢獻占比達 6 成，尤其點數跨 20 大通路可使用，並可折抵多項公共代收規費最受會員青睞。

另一方面，台灣 7-ELEVEN 餐食體驗強化品牌經營，包括星級饗宴、Ohlala、天素地蔬等自有品牌鮮食均是億元級規模，推升鮮食業績再成長 2 成，而 CITY 系列飲品以品牌聯名、產品優化和數位體驗等三大策略創造話題，也帶動業績成長超過 1 成。