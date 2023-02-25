鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至10.72元，預估目標價為300元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對統一超(2912-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.78元下修至10.72元，其中最高估值12.79元，最低估值9.48元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|12.79
|14.18
|最低值
|9.48
|9.42
|平均值
|10.87
|11.96
|中位數
|10.72
|12.2
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|315,858,671.18
|332,995,089.71
|最低值
|290,366,000
|298,987,000
|平均值
|303,799,764.77
|316,630,517.39
|中位數
|305,412,665.5
|319,317,910
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|8.93
|8.52
|9.85
|10.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|290,434,137
|262,735,464
|258,494,907
|256,058,888
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2912/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。