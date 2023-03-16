鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至24.31元，預估目標價為375元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由24.86元下修至24.31元，其中最高估值29.22元，最低估值5.81元，預估目標價為375元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|29.22
|37.03
|最低值
|5.81
|17.93
|平均值
|22.24
|29.5
|中位數
|24.31
|30.82
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|62,787,000
|73,496,000
|最低值
|43,580,000
|49,390,000
|平均值
|52,761,727.9
|61,313,971.57
|中位數
|54,495,412.57
|63,386,215.68
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|27.71
|41.34
|44.14
|23.05
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
|44,693,441
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8299/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。