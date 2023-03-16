鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至24.31元，預估目標價為375元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對群聯(8299-TW)做出2023年EPS預估：中位數由24.86元下修至24.31元，其中最高估值29.22元，最低估值5.81元，預估目標價為375元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 29.22 37.03
最低值 5.81 17.93
平均值 22.24 29.5
中位數 24.31 30.82

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 62,787,000 73,496,000
最低值 43,580,000 49,390,000
平均值 52,761,727.9 61,313,971.57
中位數 54,495,412.57 63,386,215.68

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 27.71 41.34 44.14 23.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		 60,256,142 62,557,192 48,496,522 44,693,441

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/8299/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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