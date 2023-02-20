研調：今年伺服器DRAM產出比重達37.6% 超車手機用DRAM

研調機構 TrendForce 今 (20) 日表示，今 (2023) 年智慧型手機出貨量與平均搭載記憶容量年增率保守，原廠也持續擴大 Server DRAM 比重，預期今年 Server DRAM 位元產出比重約 37.6%，正式超越 Mobile DRAM 的 36.8%。

研調指出，自去年起，DRAM 原廠因應景氣變化，將原先配置給 Mobile DRAM 的產能，挪至前景相對穩健的 Server DRAM，試圖減輕 Mobile DRAM 端供過於求的壓力。

尤其去年因手機品牌揹負巨大的庫存壓力，開案多延用既有庫存規格為主，導致去年 Mobile DRAM 平均搭載容量年增率明顯趨緩，預期今年隨著庫存去化逐見成效，以及下一代 iPhone 規格容量升級帶動，預估今年 Mobile DRAM 平均搭載容量年增約 6.7%，優於去年的 3.9%，但後續每年年增率都將低於 10%。

Server DRAM 方面，受惠 AI 與 HPC 新應用帶動，伺服器 DRAM 不論是出貨及平均搭載容量的成長幅度都高於智慧型手機領域，預期未來數年仍會是 DRAM 位元產出比重最高的項目。

同時，Server DRAM 也具有一定程度的價格彈性，原廠去年第三季起大幅下調合約價，預估今年 Server DRAM 平均搭容量年增率可達 12.1%。

研調也看好，疫情使雲端服務需求大幅上揚，Enterprise SSD 總需求位元隨著伺服器出貨量及平均容量提升而成長，Enterprise SSD 占整體 NAND Flash 的比例也不斷攀升，預估 2025 年 Enterprise SSD 將成為 NAND Flash 的最大應用。

至於 Client SSD 需求因受筆電出貨衰退而明顯放緩，但受惠 NAND Flash 價格大幅滑落，將刺激今年智慧型手機搭載的 NAND 容量及 Enterprise SSD 平均搭載容量年增率均將超過 20%。

值得注意的是，未來幾年隨著 AI 服務興起，在高速存取及運算需求推升的情況下，Enterprise SSD 未來訂單需求將優於其他產品。