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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至16.34元，預估目標價為360元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對國巨(2327-TW)做出2026年EPS預估：中位數由16.18元上修至16.34元，其中最高估值19.12元，最低估值14.15元，預估目標價為360元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值19.12(18.64)25.2729.2
最低值14.15(13.79)17.7420.87
平均值16.39(15.89)20.8626
中位數16.34(16.18)20.6126.96

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值184,797,770230,447,830252,550,180
最低值150,398,000168,695,000177,513,510
平均值164,170,170192,765,580222,792,920
中位數161,026,500192,800,000230,554,000

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS23,634,22919,356,48417,468,84622,730,465
營業收入
(單位：新台幣千元)		132,930,016121,667,329107,609,336121,086,925

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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