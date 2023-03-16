〈房產〉低薪資揹高房價 北市去年貸款房奴77%年收入在200萬元以下

台北居大不易，但還是有不少人努力揹房貸在台北購屋，房仲業者根據聯徵中心資料，統計 2022 年台北不同收入者的購屋貸款狀況，其中年收 100 萬以下的房貸族，就占了 45.4%，100-200 萬也有高達 32%，加總起來，去年 200 萬年收以下的購屋者占 77.4%，打破高薪才能在台北購屋的迷思。

同時，進一步觀察各收入區間的貸款狀況，其中 100 萬以下的購屋者，鑑估值 1947 萬，貸款成數最低，僅七成，平均利率則最高 1.71 %，平均購買坪數為 31.8 坪。而 400 萬元以上收入者，占所有房貸族的 7.5%，平均鑑估值 4222 萬，平均核貸成數 71.4%，利率 1.69%，平均坪數為 58.4 坪。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，若以百萬年收者的資料看來，七成貸款也至少要 1360 萬左右，以 30 年期來說，每個月付貸款也逼近 5 萬元，就算月入 8 萬元，房貸支出仍超過 6 成，因此理想狀況「靠雙薪」，夫妻合力買房，降低財務壓力，不過也由於財力有限，多半只能買得小、買得老或買得遠，因此貸款成數和利率略為遜色。

張旭嵐並指出，另一種情況就是「靠爸媽」，常見許多父母擔心子女薪資追不上房價，就先幫忙出頭期款購屋，再由子女繳交貸款，或是直接藉由子女名義購屋置產的狀況，所以才會出現低薪資揹高房貸的情形。

第一建經研究中心副理張菱育表示，2012 年起央行針對豪宅下達限貸令，目前台北市總價超過 7000 萬以上的豪宅，僅能貸款四成，且無寬限期，因此近年常見高資產族乾脆以不貸款的方式買豪宅，且不乏以法人名義購買，這類無貸款的交易，都不在聯徵中心的統計對象中，所以估計北市高資產族的交易占比，實際上應該還會更高。