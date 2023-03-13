〈房產〉毛小孩經濟當道 寵物促進店面需求新商機

國人不生小孩改養寵物幾乎成為趨勢，依據內政部資料，去 (2022) 年全台出生人數僅 13 萬 8 千人，跟 4 年前的 2018 年相比大幅減少 23.5%，然而，財政部數據卻顯示去年寵物狗共 140 萬隻，4 年增加 41.4%，寵物貓去年總計 82 萬隻，4 年增幅高達 115.8%，寵物商機發展無限，讓寵物相關產業家數 4 年間成長 28.5%。

其中寵物照顧服務家數躍增 45.6%，寵物熱潮也反應在相關產業銷售額，去年寵物相關產業銷售額高達 387.3 億元，4 年成長 45.7%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，現今社會不婚比例高、養育小孩負擔重，改養寵物越來越多，此外，許多長輩因子女不在身邊需要情感填補，讓寵物風潮越來越熱，相關產業家數增加，也有利於店面活化利用。

在 2018 年全國共計 6486 家，2019 年家數增加 6.0%，2020 年家數年增 4.8%、2021 年年增 6.9%、2022 年年增幅 8.2%，根據統計 2022 年寵物相關產業家數共 8335 家，自 2019 年新冠肺炎疫情肆虐以來，寵物相關產業家數有增無減，知名寵物相關業者「魚中魚」也在 2020 年 3 月轉租為買，以 2.95 億元的高價購入新竹市經國路上的店面。

郎美囡表示，除了社會結構改變讓養寵物成為主流，新冠肺炎疫情蔓延後，基於防疫措施，拉開人與人距離，獨處時間拉長，強化人對寵物的情感依賴，形成疫後寵物療癒風，從財政部公布寵物相關產業數據也可看出，在疫情期間寵物相關產業的銷售額連年成長，尤其店面使用除了銷售寵物相關用品，還有寵物美容等服務，對大型店面的需求較高，讓大型連鎖業者加碼拓展據點。

財政部本次資料還有一個亮點，關於熱門寵物版圖大不同，其中寵物貓 4 年來增加將近 1.2 倍，且依各縣市寵物比例，連江縣及基隆市、台中市、台北市愛貓比重高，都有 6 成以上，出乎意料地花蓮、台東養貓的比例也高達 4 成。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨指出，通常寵物狗的互動較多，中、大型犬需要定時至戶外活動，對於生活步調繁忙緊湊的都市人來說，個性較獨立的貓或許相對容易飼養，寵物商機也逐漸蔓延至六都以外區域，目前相關業者以六都及桃竹為主要據點，隨著寵物愈趨熱門，未來可能業者幅員將擴及全台。