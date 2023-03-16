〈房產〉上半年房市景氣重要指標之一 3135封標單搶金聯86戶房屋

台灣金聯今 (2022) 年度平價住宅標案，計有 107 戶平價屋對外出售，結果共有 86 戶房屋有民眾投標，共吸引 3135 封標單，顯示當前房市仍有一定人氣。除桃園特力屋商圈三房華廈案吸引 273 封標單之外，宜蘭蘇澳總價 178 萬元的房屋也吸引 159 封標單。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，此次金聯平價宅標售仍維持 3000 標搶標的熱度，反映房市雖然景氣降溫，但只要價格合理或稍有吸引力，仍可以吸引自用客戶的目光，若以此次標案當成市場風向球來看，當前房市雖然處於修正階段，但自用需求穩定，房市可能是個暖冬。

金聯此次共計有 107 戶平價屋對外出售，總計有 86 戶有人投標，粗估標脫率應該達 8 成，雖然較前兩次 9 成以上的標售率低，但仍維持一定的人氣，此次最多人投標的是桃園市平鎮區中豐路 232 號 4 樓，特力屋商圈三房華廈，18 年屋齡，坪數 41.01 坪總價約 705 萬元，共吸引 273 封投標單。

第二熱門的是蘇澳總價 178 萬元的房屋，共吸引 159 封投標單；台北市的 17 筆標案全壘打全數都有人投標，人氣最旺的是「南方莊園」社區，3 戶總價 2558 萬元 - 3178 萬元，總共吸引 207 張投標單。反映條件好的新大樓，市場需求仍相對穩定。

曾敬德指出，去年下半年以來積壓一些觀望買氣，加上近期物價上漲預期增加，金聯推出的平價宅屋況不錯，價格合理且交易成本相對較低，剛好符合自用客的胃口，因此整體標售狀況以目前景氣來看，可以說結果相當不錯。