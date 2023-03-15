〈房產〉北市東區鞋店易主 每坪單價466.5萬元創7年來新高

台北市東區商圈一樓店面單價創七年新高價。去 (2022) 年 9 月，台北市忠孝東路三段一樓店面 28.9 坪，成交總價 1.35 億元，單價約 466.5 萬元，此一成交行情創下房地合一上路後，7 年來台北市忠孝東路上的店面成交單價最高紀錄。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，此一成交的店面就在捷運忠孝復興站旁，且對面就是大安區指標都更案「台北之星 Diamond Towers 台北之星」，目前住宅每坪行情約 250 萬元左右，因此帶動此區都更及危老案的積極推進，雖非正東區，但仍屬忠孝復興商圈，雙捷運轉乘的交通優勢和百貨人潮帶動下，具有商業價值。

張旭嵐分析，依該路段周邊店面租金行情大約每月 20 萬元左右，年租金投報率約 1.8%，雖然投報率不算高，但是由於屋齡已達 50 年，符合危老條件，此一店面及相鄰至安東街口共 6 筆地號，已經於去年 9 月危老申請過關，總基地面積約 200 坪，以商三用途，又拿滿 40% 的危老容積獎勵，可望重建為總樓地板面積超過 1500 坪的大樓，不管規劃賣場、商辦或是住宅，都有未來性。

另外，台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄以來，忠孝東路上的店面單價排名，第一、二名兩筆忠孝東路四段店面於 2014 年同時成交，單價分別為 778.6 萬元和 756.8 萬元，目前仍為精品鐘錶店面；第三名店面 2015 年賣出單價 650 萬元，目前由銀行承租，第四名目前是海鮮餐廳經營；2022 年 9 月成交的這筆忠孝東路三段店面交易單價 466.5 萬元，名列第五，目前仍由鞋店承租中。

台灣房屋趨勢中心資深經理陳定中指出，2016 年房地合一稅上路後，東區店面也少有高價表現，而忠孝復興站一帶近年的老屋重建火力旺盛，都更案方面，除了有總銷逾 400 億元的都更大案「台北之星 Diamond Towers」外，還有富邦忠孝懷生公辦都更案、大華建設忠孝懷生都更案等指標個案；危老案則接連有「統創緻」、「連雲玥恒」推出，隨著老屋陸續「回春」為新大樓，不僅商圈風貌將迎來新生，區段房地產行情也有機會跟著市容昇華。

此一北市東區商圈高價店面的買方是兩名自然人，且目前已委託給銀行信託。對此，第一建經研究中心副理張菱育指出，地主和開發商合作都更或危老案時，為避免發生財務糾紛，有效保障雙方權益，可以採取「不動產開發信託」，地主和信託機構或銀行簽訂信託合約，並由建經公司擔任起造人，將興建工程所需的款項匯入「信託專戶」，並統一由信託專戶撥款支付各工程款項，以確保能「專款專用」，降低資金被不當挪用的風險。