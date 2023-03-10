〈房產〉居住成本一路走高！連住宅管理費指數都飆新高

全台房價位處歷史高檔，主計處統計的租金指數也續創新高，近月連社區住宅的管理費指數也在今年 2 月創下新高，反映在這波通膨走勢之下，各項居住成本幾乎都明顯攀升。

2023 年 2 月主計處統計的居住類指數，其中的住宅管理費攀升到 102.35，2018 年的年指數為 98.14，2021 年住宅管理指數為 100，2022 年指數為 100.59，今年前 2 月指數突然攀升，2 月寫下新高的 102.35。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，若是戶數規模不多的社區，可能都已經歷過更換物管公司、管理費調漲的過程，甚至是降低一些社區服務，例如本來 24 小時的保全，更換只有白天、大廳不開冷氣等等，都是社區為了節省費用的部分措施，加上社區要維護與更換設備只會越來越多，人力成本的支出增加等等，最終都會反映到社區的管理費上，以新北市的新社區為例，規模不大的社區大樓，可能每坪管理費會在 80 元以上。

社區的物業管理主要包括對人、事、物與公共空間的管理服務，包括家務服務、櫃台服務、社區的活動企劃服務，物業服務主要針對各項事物及公共空間的服務，包括安全警衛、機電維修、環保清潔以及行政庶務等。

曾敬德指出，通常規模越大的社區可以提供越多的服務，受惠戶數較多，平均攤到每位住戶身上的金額才會輕鬆一些，尤其雙北以外大型重劃區，可能基地面積有機會達千坪以上，不僅公設豐富，社區公設空間甚至還能提供簡餐服務與用餐環境，至於高端的產品，有些還會訴求飯店式服務來爭取客戶的目光。

不過，值得注意的是，有些社區因為資金捉襟見拙，可能因此更換物管公司，但社區又需要馬上可以上手的安全警衛，往往會出現物管公司換了，但保全也跟著換去新的物管公司的有趣現象。