〈房產〉捷運題材醱酵 新北鶯歌、三峽入列北台灣新建案10大強漲區

《平均地權條例》修正案內容最早在 2021 年 12 月公布，隨即引發市場熱烈討論，但修法有成功抑制新建案房價漲幅嗎？市調機構統計，修法公布後一年間，北台灣新建案房價漲幅前 10 大區依序為寶山、芎林、北區、竹東、香山、新豐、鶯歌、三峽、關西、新埔，年漲幅全超過 2 成，新北區域內的鶯歌、三峽入榜。

住展企研室經理成采錡指出，儘管有諸多政經因素干擾，房價統計期間，新竹房市仍屬熱絡，甚至在北台灣整體房市氣氛最低迷的去年第四季，新竹也還有不少新案亮相，開價則繼續往上走，像新竹市北區金雅重劃區、東區都計外地區，相繼出現開價 5 字頭新案。

北台灣漲幅前十大行政區中，將有捷運行經的鶯歌、三峽，成為榜單中較特別的區域。鶯歌新建案房價由原先的每坪 25.9 萬元漲至 33.2 萬元，年漲幅約 28.2%，排在第七；三峽新建案房價從每坪 28.1 萬元跳升至 36 萬元，年漲幅約 28.1%，排在第八。

成采錡表示，兩區房市除都具備捷運三鶯線建設題材，還有一共同點是熱門購屋區（鶯歌鳳鳴重劃區、三峽北大特區）近期新供給都不多，使買盤外移至周邊區域，拉抬當地行情。且儘管房價已見到 3 字頭，目前鶯歌仍可憑藉大台北相對「低價」優勢，吸引外來自住客落腳。

依統計顯示，新竹市有兩區擠進漲幅前十大行政區。北區以區段成熟生活機能，以及鄰近高價區竹北、東區等條件，抓取竹科客目光，房價年漲幅約 42.3%，位居前三。位置較偏的香山區，房價漲幅同不容小覷，年漲幅約 34.8％，排在第五。

至於新竹縣，外圍地區如寶山、芎林、竹東、新埔等地，新案價位皆已漲到 3 字頭，究其原因，還是日前菁華區供給稀缺導致買盤外流，各區房價相繼跟漲。其中漲幅最狂的，當屬寶山，受台積電 (2330-TW) 擴廠及造鎮案開賣影響，新建案房價年漲幅達 83.9%，稱霸北台灣。