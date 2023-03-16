〈商品報價〉巴拿馬型船運價支撐 BDI連19升

巴拿馬型船的漲幅抵銷了海岬型的下跌，支撐波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (15 日) 續漲 1.1% 或 16 點，收 1603 點，連續第 19 個交易日收紅。

船舶經紀商 Intermodal 周報指出，預期未來幾個月穀物貿易會支撐乾散貨市場，特別是小麥，因為美國與澳洲的活動增加，以及中國需求復甦及低庫存，將特別有利於中小型船。

海岬型運費指數 (BCI) 轉跌 6 點，或 0.28% 至 2104 點，終結連續 17 個交易日的漲勢；平均日租金減少 47 美元至 17453 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 揚升 25 點，或 1.43% 至 1768 點；平均日租金增加 227 美元至 15912 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 走高 33 點，或 2.61% 至 1296 點

鐵礦砂部分，天津港進口價上漲 0.08% 至 133.1 美元；連續月紐約鐵礦石下跌 1.37% 至 130.71 美元。

中金公司最新研報，認為原材料支撐與下游需求季節性回暖，可能為黑色系商品整體價格帶來一定支撐，第二季仍要關注需求恢復的速度不符預期的下跌風險，在地產開工未見明顯改善之下，今年上半年可能依然不是黑色商品開啟周期向上的時間點。

此外，考慮到第一季以來整體黑色系商品表現優於預期，中金公司上調鐵礦石 2023 年全年均價至 100 美元 / 噸。