IEA月報：全球石油庫存升至18個月以來新高

國際能源署（IEA）周三（15 日）在最新石油市場月報中再次上調全球石油需求，預估 2023 年全球石油需求每日將成長 320 萬桶，達到每日 1.03 億桶；IEA 把亞太地區每日石油需求上調 160 萬桶，並指出中國主導石油需求成長前景，將中國每日石油需求上調 90 萬桶。

IEA 預估，2023 年第一季全球石油需求成長將在每日 71 萬桶，第四季將每日成長 260 萬桶，平均成長率將從 2022 年的每日 230 萬桶降至每日 200 萬桶。

供應方面，由於美國和加拿大從冬季風暴和其他中斷中反彈，2 月全球石油供應每日成長 83 萬桶，至每日 1.015 億桶。

IEA 預估，非石油輸出國組織（OPEC）的產油國今年將推動全年每日產量成長 160 萬桶，應該無法滿足下半年季節性趨勢和中國經濟復甦所產生的需求。

受極寒天氣後續恢復和歲修計畫影響，全球煉油廠吞吐量在 2 月達到每日 8,110 萬桶的季節性低點。

隨歐盟對精煉石油產品的禁運生效，2 月俄羅斯石油出口每日下降 50 萬至 750 萬桶。到歐盟的出貨量每日下降 80 萬至 60 萬桶，而 2022 年初的出貨量則超過每日 400 萬桶。

然而，IEA 指出，市場正陷入供過於求的困境中，庫存已升至 18 個月以來新高。該機構表示，在很大程度上，供應過剩反映出，在歐盟全面實施禁運的情況下，俄羅斯有充足的石油正競相改道運往新的目的地。

1 月全球石油庫存資增 5,290 萬桶，使已知庫存達到近 78 億桶，創 2021 年 9 月以來新高，2 月的初步指標表明庫存還會繼續增加。儘管亞洲需求成長強勁，但市場已連續 3 季供應過剩。

圍繞中國經濟復甦和全球央行鷹派態度消散的預期，2 月原油期貨價格走跌。IEA 指出，隨著 SVB 倒閉，人們對宏觀環境擔憂加劇，3 月期貨價格又下跌。