〈能源盤後〉擔憂Fed升息又快又猛 原油連跌3日

原油期貨價格周四 (9 日) 連續第三日下跌，係因美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 本周預警升息水準恐高於先前預期且速度更快，構成原油壓力。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 94 美分或 1.2%，收於每桶 75.72 美元，為近月 WTI 自 2 月 27 日以來最低收盤價。

5 月交割 Brent 期貨價格下跌 1.07 美元或 1.3%​​，收每桶 81.59 美元，為近月 Brent 自 2 月 22 日以來最低收盤價。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 3.1%，收每加侖 2.6051 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.7%，收每加侖 2.6689 美元，

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 0.3%，收每百萬 Btu 2.543 美元。

市場驅動力

WTI 和 Brent 原油期貨價格在周二和周三因鮑爾在國會發表證詞而遭受損失後，本周迄今已下跌近 5%。

鮑爾表示，利率將須升至高於先前預期的水準，且倘若即將公布的經濟數據太火熱，央行恐需以 2 碼 (50 個基點) 的速度上調政策利率，而非 1 碼 (25 個基點) 。

鮑爾的言論令美國公債殖利率飆升，美元上漲至去年 12 月以來的最高水準。美元升值會對以美元計價的大宗商品不利，因使用其他貨幣的投資者需支付更多機會成本，削減其需求。

SPI 資本管理公司執行合夥人 Stephen Innes 表示：「石油再次陷入 Fed 升息循環。」

「今年年初，油價和大多數風險資產受到美國經濟降溫、中國復甦和歐洲恢復的推動。這些是大宗商品上漲的理想條件，因為美國經濟降溫將讓 Fed 暫停升息，令美元走疲，為更強勁的中國基本面清出一條道路，使其可主導大宗商品交易。」他寫道。

「隨後美元反彈挫傷了所有大宗商品，令我們陷入僵局。」他表示，在中國經濟數據更亮眼，或 Fed 鷹派程度下降之前，原油很難站穩腳跟。

美國能源資訊署 (EIA) 報告顯示，美國原油庫存在連 10 周上升後，上周 (3/3 止) 終於下降 170 萬桶，但這未能為油價提供太多支撐。

IEA 周四發布，上周美國天然氣供應減少 840 億立方英呎，符合 S&P Global Commodity Insights 調查的分析師平均預期。

該數據公布後，天然氣期貨守住早盤大部分漲幅，但因能源市場整體下跌，最終天然氣期貨仍小幅收低。