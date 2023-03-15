〈能源盤後〉矽谷銀行崩潰、通膨火熱 經濟衰退憂慮竄升 原油跌至今年來最低

原油期貨價格周二 (14 日) 大幅下跌，創下今年以來的最低收盤價，係因美國再度公布一輪火熱的通膨數據，令交易員無法擺脫經濟衰退擔憂，加上加州矽谷銀行倒閉後，銀行產業令人持續憂心。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.47 美元或 4.6%，收於每桶 71.33 美元。

5 月交割 Brent 期貨價格下跌 3.32 美元或 4.1%，​​收每桶 77.45 美元。

根據道瓊市場數據，WTI 原油和 Brent 原油近月期貨今日收盤價均跌至去年 12 月 9 日以來最低。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 2.553 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 2.553 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 1.3%，收每百萬 Btu 2.573 美元。

市場驅動力

隨著投資者對銀行系統的擔憂似乎消退，股市和銀行股反彈上漲，但原油卻未能加入漲勢，反而連續 2 日走低，分析師表示，這係因經濟恐嚴重衰退的擔憂情緒持續籠罩市場。

Sevens Report Research 周二分析報告寫道：「展望未來，當前基本面背景下的供應面仍然相當穩定，然而，有關中國經濟復甦的樂觀情緒消退，而經濟衰退的擔憂情緒仍高漲，導致風險偏向下行。」

美國 2 月消費者物價指數 (CPI) 顯示通膨持續放緩，但依舊居於高位。2 月 CPI 上升 0.4%，符合《華爾街日報》調查的經濟學家的預測，而年增率自 6.4% 放緩至 6%。

核心 CPI (不含波動較大的食物和能源價格) 月增 0.5% 高於預期，但年增率大致符合預期，自 5.6% 放緩至 5.5%。

強勁的經濟數據被視為可能推動聯準會 (Fed) 持續升息的因素，令已因矽谷銀行倒閉而擔憂經濟衰退的投資者更憂心忡忡。

價格期貨集團分析師 Phil Flynn 在報告中指出，石油市場的表現好像經濟衰退已無法避免，或至少會看到石油期貨嚴重去槓桿化。隨著更多報告表明中國需求更加強勁，並且美元回落，市場會認為石油將能夠抵御所有這些經濟動盪。

石油輸出國組織 (OPEC) 公布月報，維持 2023 年全球石油需求增長預期 230 萬桶 / 日不變，每日石油需求達 1.019 億桶。

OPEC 表示，由於美國和歐洲的需求預期下調，抵消了中國需求成長的預期。

