〈能源盤後〉鮑爾一言引發拋售 庫存下降也擋不住 原油連跌2日

原油期貨價格周三 (9 日) 連續第二日下跌，係因美國聯準會(Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 關於利率前景的言論令原油承壓，上周原油庫存在連 10 周上升後終於下降也未能提供太多支撐。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 92 美分或 1.2%，收於每桶 76.66 美元。

5 月交割 Brent 期貨價格下跌 63 美分或 0.8%​​，收每桶 82.66 美元。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 0.4%，收每加侖 2.6889 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2%，收每加侖 2.7419 美元，

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 5.1%，收每百萬 Btu 2.551 美元。

市場驅動力

鮑爾周二在參議院銀行委員會作證時表示，利率必須上升至高於先前預期的水準才能抑制通膨，此評論令即將召開的會議更有可能做出高於預期的升息決議。

鮑爾周三在眾議院委員會作證時表示，尚未就 3 月可能升息的幅度做出決定。

Sevens 聯合主編 Tyler Richey 研究報告指出，鮑爾周二在參議院的評論釋出明確訊息，即近期經濟數據對未來升息步伐和最終利率的決策過程至關重要。這令交易者全心關注周三的勞動市場報告。

「雖然 ADP 數據中有工資成長放緩的有利證據，但今日上午發布的兩分就業報告仍均表明勞動市場健康且富有彈性，這讓 Fed 更有理由持續採取激進政策，也讓今年稍晚經濟急劇放緩的風險上升了。」

「未來幾季經濟恐嚴重衰退，這顯然對石油和精煉油來說是糟糕的經濟環境，因為消費者需求將受到重創。」Richey 說。

鮑爾周二的言論颳起金融市場寒風，短期公債殖利率飆升，美元上漲，同時美股下挫。

庫存數據

美國能源資訊署 (EIA) 報告顯示，美國原油庫存在連 10 周上升後，上周 (3/3 止) 終於下降 170 萬桶。

根據《華爾街日報》的一項調查，分析師平均預測上周美國原油庫存增加 70 萬桶。美國石油協會 (API) 周二晚間報告，上周原油庫存減少 380 萬桶。

根據 EIA，紐約商品交易所交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周減少了 90 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示，EIA 的報告首次顯示今年商業庫存和庫欣庫存同時下降。庫欣庫存在連 9 周增加後，迎來下降，這是美國墨西哥灣沿岸出口強勁和煉油活動反彈的健康跡象。

EIA 報告也顯示，上周汽油庫存減少 110 萬桶、蒸餾油庫存小幅增加 10 萬桶。此前分析師預期汽油庫存減少 140 萬桶、蒸餾油庫存減少 100 萬桶。

EIA 數據包括截至 3 月 3 日當周原油庫存下調 38.4 萬桶 / 日。此前一周原油庫存上調 226.6 萬桶。

DTN 高階市場分析師 Troy Vincent 表示，EIA 從大規模上調到小幅度下調，此舉不僅證實上周公布創紀錄的出口速度被誇大了，也顯示今日發布的出口數據被低估了。

Kpler 的 Smith 指出，原油出口量超過 450 萬桶 / 日，「這是我們有記錄以來首見，在亞洲購買興趣強勁之際，本月出現了一些跡象。」