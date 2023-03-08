鉅亨美股雷達：市場消化鮑爾證詞 巴菲特再度買進西方石油

美股重要看點：

美今日將公布 1 月批發庫存月率。美國 10 年期公債殖利率來到 3.976%。美股期貨週三 (8 日) 上升，道瓊期貨跌 0.10%，標普 500 期貨跌 0.13%，那斯達克 100 期貨漲 0.24%。

投資人消化美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾的證詞，鮑爾周三將在眾議院金融服務委員會發表談話。1 月 JOLTS 職位空缺數據和 ADP 的 2 月就業變化報告也將同時發布；後者是衡量私營企業創造和流失的就業崗位。

Fed 主席鮑爾周二赴國會作證表示，如果經濟數據持續強勁，美國央行將準備加快升息步伐，將借貸成本推高至此前預期水準。

鮑爾在參議院銀行委員會聽證會的事前準備的講話說：「最新的經濟數據強於預期，這表明利率的最終水準可能高於之前的預期。」

鮑爾還說：「儘管最近幾個月通膨一直在放緩，但將通膨降至 2% 的過程還有很長的路要走，可能會很坎坷。最新的經濟數據強於預期，這表明利率的最終水準可能高於此前預期。如果所有數據表明加快緊縮是有必要的，我們將加快升息步伐。」

分析人士表示，鮑爾幾乎沒有留下其他解讀空間。AJ Bell 金融分析主管 Danni Hewson 表示：「當談到聯準會的首要任務是控制通膨，並儘可能快地按照這些數據要求升息時，鮑爾毫不留情。」

投資管理公司 Prudent Management Associates 投資總監 Daniel Berkowitz 在一份報告中稱：「用一句話總結鮑爾談話，即 3 月份升息 2 碼已經擺在檯面上了。」

CME 的 FedWatch 工具顯示，交易員目前押注聯準會 3 月升息 2 碼的機率竄升至超過 70%。

摩根大通 (JPMorgan) 首席全球股票策略師 Marko Kolanovic 表示，目前市場仍面臨多項不利因素，包括升息和貨幣緊縮政策、通膨持續走升、消費者和企業獲利壓力增加、違約率上升以及歐洲和亞洲等地區的地緣政治風險。「美股市場單日或單周的強勁表現，不會改變我們對於總經基本面的負面展望。」

儘管策略師不排除美股偶爾仍會出現強勁反彈，但他強調，美股仍處於熊市中，唯有 Fed 開始降息，美股才會觸底。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 2 月 ADP 就業人數變動 (萬人)，預估 20，前值 10.6

美國 1 月貿易帳 (億美元)，預估 - 690，前值 - 674

重要個股動態：

證券申報文件顯示，相隔五個月後，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司再度買進西方石油 (Occidental Petroleum)，使持股比重上升到約 22.2%。

根據文件，波克夏在 3 月 3 日到 3 月 7 日間，買進價值約 3.55 億美元的西方石油股票。這是波克夏自去年 9 月以來首次披露買進西方石油股票。波克夏在去年底共持有西方石油約 21.4% 股權。

OXY 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 周二 (7 日) 表示，公司正在研發的下一代小型車將主要以自動模式運行，這與他 2020 年的承諾相符。

馬斯克周二表示，他已有明確路徑可用特斯拉 Model 3 房車一半的製造成本來交付車輛，但他沒有提供該車款細節或時間表資訊。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

蘋果周二（7 日）晚間宣布，推出新款黃色的 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，將於 3 月 10 日晚上 9 點開始預訂，3 月 14 日開始發售。容量選擇包括 128GB、256GB 和 512GB，iPhone 14 售價為 2 萬 7,900 元起，iPhone 14 Plus 售價為 3 萬 1,900 元起。

蘋果表示，兩款機型均配備雙相機系統、A15 仿生晶片，以及創新的安全功能，包括透過衛星傳送的「SOS 緊急服務」和「車禍偵測」。