俄羅斯產出仍具韌性 巴克萊削減2023年油價預測

巴克萊銀行周三 (8 日) 下修 2023 年油價預測，部分原因是俄羅斯的產量比預期更具韌性，並表示由於中國需求的增加，油市可能會在下半年陷入供不應求。

該行將布蘭特原油和西德州中質原油 (WTI) 的平均預測分別下修每桶 6 美元和 7 美元，至每桶 92 美元和 87 美元。

它還預測明年布蘭特原油平均價格為每桶 97 美元，WTI 原油價格為每桶 92 美元。

分析師補充說，隨著中國從疫情限制措施中重新開放趨於「成熟」，以及 OPEC+ 產油國集團以外的供應成長放緩，今年下半年市場可能會出現每天 50 萬桶的供應短缺。

OPEC 秘書長阿爾蓋斯 (Haitham Al Ghais) 周二 (7 日) 在 CERAWEEK 會議上表示，2023 年中國的石油需求可能每天增加 50 萬桶至 60 萬桶，全球石油需求預計將每天增加 230 萬桶。

與此同時，巴克萊將其 2023 年的需求預估上修每天 15 萬桶，部分原因是美國和歐洲的成長前景有所改善。它預計今年中國的需求將每天增加 90 萬桶。

G7、歐盟和澳大利亞去年年底就俄羅斯石油的價格上限達成一致，以限制莫斯科對烏克蘭發動戰爭的資金。

巴克萊表示，由於工業活動停滯和貨幣環境持續收緊，整體經濟活動減速的風險仍然存在。