〈能源盤後〉銀行業風暴 WTI原油摜破70美元 近15個月來首見

原油期貨價格周三 (15 日) 延續跌勢，WTI 原油 2021 年 12 月以來首次跌破每桶 70 美元，係因銀行業的危機衝擊引發大眾對經濟衰退的擔憂。

能源商品價格

4 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 3.72 美元或 5.2%，收於每桶 67.61 美元，為 WTI 近月期貨價格自 2021 年 12 月 20 日以來首次收在 70 美元以下。

5 月交割 Brent 期貨價格下跌 3.76 美元或 4.9%，​​收每桶 73.69 美元。

4 月交割的汽油期貨價格下跌 4.5%，收每加侖 2.4384 美元。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 4%，收每加侖 2.604 美元。

4 月交割的天然氣期貨價格下跌 5.2%，收每百萬 Btu 2.439 美元。

市場驅動力

銀行業風暴更令大眾擔憂，聯準會 (Fed) 和其他央行積極收緊貨幣政策的作法已為經濟急劇下滑埋下伏筆。

在美國兩家銀行倒閉幾天後，歐洲銀行業和金融市場承壓，瑞士銀行業巨頭瑞士信貸 (CS-US) 周三股價跌至歷史新低。

周一美股溫和反彈上漲，但原油未能跟上漲勢，反而在周二美股因對銀行的擔憂重燃而再度下跌時擴大跌幅。周二道指下跌 280.83 點或 0.87%；S&P 500 指數下跌 27.36 點或 0.7%。

SPI 資產管理公司常務董事 Stephen Innes 表示，大型宏觀經濟正在摧毀石油，因為能源交易員直接聯想到先前銀行業驅動的經濟衰退，尤其是 2008 年金融危機，這與當前的金融動盪具有相似的暗示，而當時石油受到重創。

Innes 表示，中國取消嚴格的新冠防疫政策後，未見其經濟「彈弓式復甦」，加上市場對瑞信的擔憂加劇，恐結束第一季石油市場的反彈。

能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周美國原油庫存增加 160 萬桶，達 4.801 億桶，較每年此時的 5 年均值約高出 7%。另外，汽油庫存減少 210 萬桶，而蒸餾油庫存減少 250 萬桶。

根據《華爾街日報》調查，分析師平均預計原油庫存減少 10 萬桶，而汽油庫存減少 120 萬桶、蒸餾油庫存減少 60 萬桶。

產業貿易團體美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周美國原油庫存增加 120 萬桶，而汽油庫存減少 460 萬桶，蒸餾油庫存減少 290 萬桶。