〈陸港盤後〉中國經濟回升 A股三大指數漲跌互見

中國 A 股市場三大指數周三（15 日）收盤漲跌互見，滬指漲 0.55%，原因是中國消費者支出與工業生產回升，但失業率意外上升，房地產開發投資也持續下降，顯示經濟復甦仍面臨風險。

滬指周三收盤漲 0.55% 報 3,263.31 點，深成指微跌 0.03% 報 11,413.43 點，創業板指跌 0.24% 報 2,337.46 點；兩市成交額合計人民幣 8,184 億元，「北向資金」淨買入 32.86 億元。

建築、鋼鐵、建材、石油等類股強勢拉升，醫藥、地產、電力、燃氣、地產、金融、汽車等族群均上揚，釀酒、旅遊等類股則走低。

香港恒生指數周三收盤大漲 1.52％，恒生科技指數勁揚 2％。

中國國家統計局周三公布的數據顯示，今年頭兩月零售銷售較去年同期成長 3.5％，遠優於去年 12 月的下滑 1.8％，並符合經濟學家預期。

頭兩月工業生產增長 2.4％，增幅大於去年 12 月的 1.3％，但不如經濟學家原估的 2.6％。全國房地產開發投資金額降 5.7%，城鎮調查失業率則意外上升至 5.6％。

國家統計局新聞發言人付凌暉表示，整體上頭兩月經濟運行呈現回升跡象，但今年經濟發展仍面臨不少困難，國際環境依然複雜，全球經濟成長趨緩，主要經濟體通膨問題嚴峻，地緣政治等不確定因素比較多。

付凌暉進一步指出，從國內來看，目前經濟仍然處在初步回升階段，一些長期積累的結構性問題比較突出，政府在穩定經濟運行方面仍需付出艱苦努力。

《彭博》經濟學家舒暢和朱懌認為，中國今年前兩個月第一套完整「硬數據」顯示，經濟正平順復甦，但沒調查數據顯示的那麼強勁。零售銷售重返成長，工業生產加速，但經濟最大推動力是基建投資——這提高了經濟過度依賴政府支撐的風險。

花旗首席亞太經濟學家余向榮也表示，最新數據可能強化一種觀點：中國政府放棄嚴格防疫政策後，縱然國內經濟持續回升，成長力道也不會強到經濟蓬勃發展的水準。

與此同時，中國人民銀行（央行）周三展開人民幣（下同）4,810 億元中期借貸便利（MLF）操作，為連續第四個月超額續作 MLF，並擴大逆回購操作量，市場推測短期內央行降準機率偏低。

中信證券首席經濟學家明明表示，本月央行超額續作 MLF，表明央行持續投放流動性和支持實體信用增加的決心。由於此次 MLF 超額投放量比較大，短期內央行降準機率偏低。