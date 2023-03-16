中國版ChatGPT來了 百度正式推出「文心一言」

中國版 ChatGPT 來了，百度 (BIDU-US) 宣布正式推出大語言模型「文心一言」，展示「文心一言」在文學創作、商業文案創作等方面的表現，並公布邀請測試方案，創始人李彥宏說「文心一言」是「十月懷胎，一朝分娩」。

百度周四（16 日）在北京總部舉行發表會，創始人李彥宏親自出席發表會，並在開場白時表示：「文心一言十月懷胎，終於一朝分娩」。他並展示「文心一言」在文學創作、商業文案創作、數理推算、中文理解、多模態生成等五個使用場景的表現。

百度也公布「文心一言」的邀請測試方案。周五起首批用戶可透過邀請測試碼在「文心一言」官網體驗產品，未來百度會陸續開放給更多用戶。

百度已經連續多日進行持續到凌晨的壓力測試，為了支持「文心一言」，亞洲目前最大的單體智算中心山西陽泉百度智算中心，已經將算力提升到每秒可以完成 400 億億次浮點運算，將與百度在江蘇鹽城等地的其他幾座智算中心一起為「文心一言」提供算力支持。

去年 9 月，百度執行長李彥宏判斷人工智慧（AI）發展在「技術層面和商業應用層面，都有方向性改變」。外界推測，百度那時候就開始做「文心一言」了。

不過，這項消息依然無法提振百度股價。瑞信陷入財務風暴，引發全球市場震盪，百度股價周四盤中也隨之暴跌逾 10%。

「文心一言」是百度基於文心大模型技術推出的生成式對話產品。百度在人工智慧（AI）領域深耕十餘年，擁有產業級知識增強文心大模型「ERNIE 」，具備跨模態、跨語言深度語義理解與生成能力，在搜索問答、雲端運算、內容創作生成、智慧辦公等領域都有更廣闊想像空間。

據市場不完全統計，目前已經有網路、媒體、金融、保險、汽車、企業軟體等產業 400 多家指標性企業宣布加入「文心一言」生態。