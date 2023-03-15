中國央行連續四個月超額續作MLF 市場估短期降準機率偏低

中國人民銀行（央行）展開人民幣（下同）4,810 億元中期借貸便利（MLF）操作，為連續第四個月超額續作 MLF，並擴大逆回購操作量，市場推測短期內央行降準機率偏低。

中國央行周三（15 日）展開 4,810 億元超額續作，並加量展開 1,040 億元 7 天期逆回購。周三有 2,000 億元 1 年期 MLF 和 40 億元 7 天期逆回購到期，代表央行淨投放 3,810 億元。

中標利率方面，3 月 MLF 操作利率依然持平於 2.75%，央行自去年 8 月起就未調整過利率；7 天期逆回購操作利率也維持在 2% 的水準。

數據顯示，央行已連續第四個月超額續作 MLF，去年 12 月、今年 1 月、2 月分別超額 1,500 億元、790 億元、1,990 億元，3 月進一步加碼至 2,810 億元。

此前《財聯社》「C50 風向指數調查」結果顯示，多家機構預計本月 MLF 將延續超額續作，但預測幅度比周三實際值小。

「增加 MLF 供應，有助於穩定短期流動性。」中信證券首席經濟學家明明表示，年初以來，短期利率波動，特別是銀行短期負債成本上升，央行此次透過大量超額續作 MLF，有助於穩定市場資金面，預計銀行短期存單利率也會下行。

明明進一步指出，本月央行超額續作 MLF，表明央行持續投放流動性和支持實體信用增加的決心。由於此次 MLF 超額投放量比較大，短期內央行降準機率偏低。

植信投資首席經濟學家兼研究院院長連平說，在「穩物價」前提下，今年央行將保持合理貨幣供給，以合理信貸增長滿足實體經濟融資需求。「用好降準、再貸款等政策工具，今年必要時可能會小幅降準，但考慮到當前流動性相對充裕，在第２季或下半年降準的可能性相對大一些。」

東方金誠首席宏觀分析師王青也表示，年初信貸增加，央行選擇連續加量操作 MLF，也意味著短期內降準機率下降。目前經濟進入回升階段，從歷史上看，這一階段降準的機率較低，特別是在當前存準率已經不是那麼高的情況下。