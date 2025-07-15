中國第2季GDP成長5.2% 高於全年增長目標

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-07-15 10:33

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最新數據顯示，中國第 2 季國內生產毛額（GDP）成長 5.2%，成長率高於全年增長目標，這得益於對美國以外市場的出口強勁，維持了生產，抵消美國關稅帶來的壓力。

中國第2季GDP成長5.2%。（圖：Shutterstock）

中國國家統計局周二（15 日）公布的數據顯示，第 2 季 GDP 較去年同期成長 5.2%，優於經濟學家原估的 5.1%，但小於第 1 季的 5.4%。

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國家統計局發布的其他數據顯示，6 月工業生產年增 6.8%，優於經濟學家預估的 5.6%，零售銷售成長 4.8%，不如 5 月的 6.4%，也遜於經濟學家預期，城鎮調查失業率維持在 5% 的水準。

國家統計局副局長盛來運周二在記者會上說，今年以來，主要指標優於預期，經濟保持穩中有進、穩中向好態勢。

《彭博》指出，儘管第 2 季中國對美出口衰減 24%，但中國經濟仍保持強勁成長，整體出口仍在增長，財政刺激措施提振了國內需求和建築業。

這種韌性為北京提供了喘息空間，使其能夠制定進一步政策應對措施，因應 8 月中旬美中關稅戰休兵結束後兩國貿易緊張局勢再次升級。