〈緯創法說〉看好AI伺服器商機 估未來十年車用電子營收規模上看千億元

電子大廠緯創 (3231-TW) 今 (14) 日召開法說會，展望未來新應用商機，董事長林憲銘特別提及 AI 聊天機器人 ChatGPT 將帶動 AI 伺服器需求成長，而緯創已站在相對有利的位置，同時他也看好車用電子 (EV) 領域將在未來十年有大成長，估營收規模將放大成長至千億元。

緯創今日法說會首次揭露在 AI 伺服器、車用電子營收貢獻，均達約 150 億元上下，對比去年全年營收 9846.19 億元水準，比重均落在 1.5%，占整體比重不高。

緯創總經理林建勳透露，緯創在 GPU 伺服器等發展其實早在 2017 年就開始，過去五年時間持續與客戶合作，目前應該是前三大的供應商之一，雖然不便透露客戶名稱，但看好更多 AI 應用發生，將帶動未來有好的成長，並有助進一步提升毛利率表現。

法人也關心緯創車用電子布局，林憲銘說，緯創車用聚焦在兩大領域，包含 CCU(Central Control Unit，中央控制元件) 以及 2021 年收購日本 JDI (6740-JP) 旗下高雄晶傑達光電 (KOE) 主攻的液晶顯示模組 (LCM) 等，此外，緯創在國內外也有不少車用領域投資，直言去年是緯創集團的 EV 元年。

緯創在 2021 年也策略性入股國內電動巴士大廠成運汽車，並在去年成為其董事會成員之一。

展望未來，林憲銘說，緯創集團在既有的個人電腦 (PC) 仍會持續深耕，但高毛利的新事業，包含 IPC、GPU 伺服器、車用等領域將放更多的心力布局，認為是集團未來成長的一大動能，他也預期，車用領域營收規模將逐年成長，並從目前 150 億元擴大至 200-300 億元，未來十年內將可望上看千億元的營收規模。