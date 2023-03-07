緯創旗下緯謙結盟美獨角獸Databricks 攻數位轉型商機

緯創 (3231-TW) 集團旗下雲端服務供應商緯謙科技 (WiAdvance)，今 (7) 日宣布與指標性大數據公司 Databricks 建立夥伴結盟關係，未來雙方將攜手提供完整的雲端技術與垂直產業解決方案，協助企業客戶洞悉數據價值、數位轉型。

Databricks 是美國知名的獨角獸企業，主要投資人包括 AWS、微軟 (MSFT-US)、Google(GOOG-US)、Salesforce(CRM-US) 等企業，以 Apache Spark 開源技術為基礎，專注巨量資料分析與 AI 應用，服務涵蓋高科技、零售、金融、醫療產業，協助全球超過 9000 家企業透過分析數據重塑商業價值。

緯謙科技則是緯創集團旗下子公司，2021 年更獲得中華電信 (2412-TW) 策略投資入股合作，緯謙說，取得 Databricks 顧問及系統整合夥伴資格後，將以自身跨雲整合的能量，結合大數據、AI、雲端運算等技術，提供客戶多元的垂直場景應用，目前也已完成電商美而快集團 (5321-TW) 導入建置，成功將地端 ETL Model 優化，轉向 Azure SaaS 湖倉一體資料處理工具與平台。

Databricks 北亞區董事總經理林家偉表示，數據和 AI 將驅動企業的未來成長，很高興與緯謙科技展開合作，期待藉由獨特的湖倉一體架構，協助更多台灣企業釋放 AI 的價值。

緯謙科技副總經理羅傳璽則指出，許多企業都意識到數據對於數位轉型的重要性，卻不曉得如何提取有用的資料並升級數據價值，很高興和 Databricks 建立夥伴關係，期望未來結合緯謙雲端創新服務與技術經驗，協助客戶提升決策速度與營運效率，迎戰大數據時代。