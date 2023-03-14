和泰車受防疫險波及 去年每股虧35.39元 仍將發股息2.2元

和泰車 (2207-TW) 今 (14) 日公布去年財報，由於認列防疫險理賠，稅後虧損 193.3 億元，每股虧 35.39 元，不過，董事會仍通過每股將發放現金股利 2 元加股票股利 0.2 元。

和泰車長年經營穩健獲利豐厚，雖經歷此次防疫險風波，但財務面未受影響，且長期經營績效佳，公司未分配盈餘充足，因而今年仍決議配發股利，盈餘分配後，發行總股數將從 5.46 億股，增加為 5.57 億股。

和泰產險去年全年合計虧損 369.1 億元，造成和泰車認列子公司和泰產險防疫險虧損並提列理賠準備金，合計共認列 368.6 億元投資損失，不過，由於防疫保單影響已接近尾聲，且屬一次性影響，目前和泰產險營運已穩定成長中。

而就本業來看，去年受疫情影響，零組件供應短缺，TOYOTA 和 Lexus 全年銷售台數共 142761 台，年減約 3%，缺車導致車輛銷售相關行銷成本節約，經銷商也縮減商談折讓範圍，使本業和經銷商獲利均增加。

另一方面，和潤受惠於中古車、機車分期業務雙位數成長，以及整體應收帳款淨額持續累積，全年獲利 36.2 億元，年增 15%，長源因商旅車銷售和服務入廠台數成長，全年獲利 7.2 億元，年增 18%，對母公司獲利有不小貢獻。