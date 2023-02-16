緯創專利布局涵蓋五大應用 連兩年獲選全球百大創新機構

電子大廠緯創 (3231-TW) 今 (16) 日表示，繼去年首度入選科睿唯安 (Clarivate) 全球百大創新機構後，今年再度榮獲殊榮，肯定緯創在投入創新成果的表現，回顧近年，緯創持續擴大尖端科技研發的投資，專利技術布局則涵蓋醫療保健、元宇宙、人工智慧、工業 4.0、自駕及電動車等新興科技。

緯創總經理林建勳表示，過去數年持續擴大尖端科技研發投資，除布局新興科技專利外，也以團隊研發競賽、目標式腦力激盪專案、發明提案審查、專利大數據分析等方式，鼓勵員工從事發明與創作，將創新融入企業文化，實踐創新永續的願景。

緯創是全球最大的資訊及通訊產品主要供應商之一，除總部位於台灣外，緯創更布局全球運籌和營運據點在亞太地區、歐洲及美洲地區，展望未來，緯創說，將在維持專利組合規模、擴展涵蓋技術範圍、提升專利品質、增加整體專利價值及效益的方針下，持續提升專利組合的透明度及完整性。

科睿唯安 (Clarivate) 是在今日公布 2023 年全球百大創新機構 (Top 100 Global Innovators 2023)，而今年全球百大創新機構報告結合科睿唯安針對發明活動與科學發現的深入見解，能進一步追朔當代創新流程，並以此評選出五十家最常為 2023 年百大創新機構引用的研究機構。