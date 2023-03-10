〈緯創衝生醫〉緯創醫學今年營運成長看增逾5成 力拚損益兩平

電子大廠緯創 (3231-TW) 近年積極布局醫療事業，其中，旗下緯創醫學扮演關鍵角色，緯創醫學董事長黃俊東今 (10) 日出席活動表示，今年各產品線動能穩健，預期整體營運仍將年增 5 成以上，並力拚達損益兩平。

緯創醫學董事長黃俊東透露，去年醫療事業營收達 5-6 億元，年增幅達約 70-80%，今年仍將會聚焦在既有應用，包含生命科學儀器、體外檢測、醫學影像、人工外骨骼以及智慧醫院等，其中，儀器代工業務目前占比仍過半，而輔具、外骨骼等自有品牌事業在東南亞成長強勁。

緯創醫學今日與萬芳醫院攜手，規劃導入的 BestShape Go 智世代變形載具就屬於自有品牌事業的產品。

展望今年，黃俊東認為，緯創醫學今年營收仍可望成長逾 5 成，至於能否達到損益兩平目標則還在努力中，主因是新創公司營運初期須投入相當多的研發資源，但認為營運已漸入佳境，也預告中長目標是前進資本市場，最快 2 年內就會有動作。

另一方面，緯創醫學日前也與高雄市衛生局旗下衛生所、市立醫院共組 ESG 健康企業聯盟，藉由緯創醫學 Health365 數位科技工具，推動企業員工照護數位轉型，希望透過 Health365 結合在地政府力量，共創市民健康照護網。