投資人評估Fed政策利率方向 美債殖利率漲跌互見

由於投資人消化了 Fed 主席鮑爾關於利率政策的評論，並評估了當前經濟狀況，美國國債殖利率周四 (9 日) 漲跌互現。

美東時間凌晨 5 點 45 分，10 年期美國國債殖利率上漲 1.3 個基點至 3.989%。2 年期美國國債殖利率下跌 2.9 個基點至 5.037%，仍高於本周突破的關鍵 5% 水平。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點等於 0.01 個百分點。

繼 Fed 主席鮑爾本周在國會發表談話暗示利率可能高於預期，且升息步伐可能再次加快後，投資人開始評估 Fed 的政策計畫。

許多人現在預計 Fed 將在 3 月 21 日和 22 日的下次會議結束時宣布升息 50 個基點。在上次會議中，Fed 將利率提高了 25 個基點。

對升息步伐拖累美國經濟陷入衰退的擔憂持續存在，投資人密切關注經濟數據報告以評估其影響。Fed 一直在升息，努力為包括勞動市場在內的經濟降溫，並緩解通膨。

周三 (8 日) 公布的 ADP 2 月就業變化報告高於預期，1 月的 JOLTS 數據顯示，雖然職位空缺數量減少，但仍超過待職人數。

周四將公布初請失業金人數，周五 (10 日) 將公布 2 月非農就業報告和失業數據。