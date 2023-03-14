傳波音拿下沙國787大訂單 金額高達400億美元

波音 (BA-US) 似乎已與沙烏地阿拉伯達成了一筆大型交易。

熟悉內情的消息人士透露，這家航空巨頭已自兩家沙烏地阿拉伯航空公司—國有的沙烏地阿拉伯航空公司和新成立的本土航空業者利雅得航空公司，獲得高達 121 架 787 架飛機的訂單。

消息人士指出，其中 78 架飛機被視為確定訂單，而 43 架飛機是未來的增購選擇權。

以 787 機型約 3.38 億美元的標價，這筆交易的價值估計可達 400 億美元。細節可能在周二 (14 日) 敲定。

波音股價在周二盤前交易上漲約 1%。今年以來上漲 6.8%，表現優於標普 500 指數 0.4% 的漲幅。

利雅得航空公司一周前由沙國王儲本薩勒曼 (Mohammed bin Salman) 正式宣布成立，以與區域交通和其他國際旅遊中心競爭。

利雅得航空的資金將來自沙國公共投資基金 (PIF)；該基金支持對象從 LIV Golf 到電動車製造商 Lucid (LCID-US) 等新創企業。

到 2030 年，利雅得航空預計將服務全球 100 多個航點。

去年 10 月離開 Etihad 航空 CEO 職位的道格拉斯 (Tony Douglas) 被任命為利雅得航空公司的首任 CEO。