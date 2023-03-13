投資人評估SVB倒閉後經濟狀況 美債殖利率大跌

美國國債殖利率周一 (13 日) 下跌，投資人在矽谷銀行 (SVB) 倒閉後評估經濟狀況，並關注本周公布的關鍵通膨數據。

美東時間上午 6:44，10 年期美國國債殖利率下跌 14.6 個基點至 3.549%。2 年期美國國債殖利大跌 31.6 個基點報 4.272%。上周結束時，美債殖利率以 2008 年全球金融危機期間以來最快速度下跌。

殖利率和價格走勢相反，1 個基點等於 0.01 個百分點。

投資人評估了矽谷銀行倒閉的後果，並考慮它對經濟的影響。在上周四 (9 日) 大規模提款導致銀行擠兌後，監管機構於周五 (10 日) 接管了該銀行。

監管機構周日 (12 日) 宣布將支持矽谷銀行的儲戶。

隨著對銀行業蔓延的擔憂加劇，許多投資人將目光投向了政府債券和其他傳統上更安全的資產。

投資人還為本周公布的一系列關鍵通膨數據做好準備。預計周二 (14 日) 將公布 2 月消費者通膨報告和核心通膨率的最新讀數，隨後周三 (15 日) 將公布批發通膨數據。

Fed 主席鮑爾上周表示，Fed 即將做出的利率決定將取決於數據。鮑爾還表示，隨著 Fed 繼續與通脹膨鬥爭，利率可能會高於預期。

許多投資人現在預計 Fed 將在下次會議上升息 50 個基點，並將關注本周的通膨數據，以進一步預測即將做出的貨幣政策決定。

周一沒有關鍵經濟數據發布。