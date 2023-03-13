「新債王」岡拉克：美債殖利率曲線暗示經濟衰退迫在眉睫

「新債王」岡拉克：美債殖利率曲線暗示經濟衰退迫在眉睫(圖片：AFP)
「新債王」岡拉克：美債殖利率曲線暗示經濟衰退迫在眉睫(圖片：AFP)

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，美國公債殖利率曲線近期的走勢暗示，美國經濟衰退即將到來。

由於市場押注美聯準會 (Fed) 將減緩升息幅度，美國 2 年期公債收益率週一下跌多達 24 個基點，促使殖利率曲線攀升 16 個基點，創下 2020 年 3 月以來的最大漲幅。

岡拉克先前就曾表示，多個衰退指標顯而易見，經濟狀況已經進入非常後期階段。觀察美債行情，10 年期與 2 年期的殖利率倒掛現象已經達到 1980 年代以來最嚴重的程度，是經濟面臨陣痛的預兆。

針對通膨展望，岡拉克質疑，通膨率一旦開始下滑會在跌到 2% 就止步的想法。對他而言，相信通膨率會在降到 2% 之後保持在該水準附近的想法「難以置信」。

美國前財政部長桑默斯 (Lawrence Summers) 上週也曾警告表示，儘管美國經濟仍然強勁，但突然陷入衰退的風險仍然很大，並有可能在幾個月內遭遇困境。

他預計 Fed 將不得不將基準利率上調至高於預期的水準，從目前的 4.5% 至 4.75% 升至 5.5%，但有鑑於經濟的不確定性，利率若是達到 6%，他也不會感到驚訝。從經驗來看，為對抗通膨而持續升息，很快將引發經濟衰退。

「降低通膨的過程將在某個階段導致經濟衰退，過去幾乎都是這樣。經濟可能會在幾個月內陷入困境。」桑默斯說。

美國銀行執行長 Brian Moynihan 曾表示，美國經濟預估將會在第三季陷入技術性衰退，將連續三個季度負成長，他也預期 Fed 將在明年第二季開始降息。

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