危機就是轉機？SVB倒閉 分析師卻喊買進蘋果、微軟

矽谷銀行 (SVB) 上周五倒閉，為美國史上倒閉的第二大銀行，引起美股震盪，Itaú BBA 分析師隨後看漲 2 檔科技股。

監管機構上周五關閉 SVB Financial 旗下的矽谷銀行，美國財政部、聯準會 (Fed)、聯邦存款保險公司 (FDIC) 周日 (12 日) 發布聯合聲明，宣布對矽谷銀行倒閉事件採取行動，周一起存戶可領取所有存款。

投資者尚不清楚這波消息對其他銀行和更廣泛經濟究竟意味什麼，然而 Itaú BBA 分析師 Thiago Alves Kapulskis 在研究報告中建議投資者「去槓桿化並降低風險」，因為市場的未來仍不明朗。

Kapulskis 寫道，儘管他在這種環境下持謹慎態度，但仍對蘋果 (AAPL-US) 和微軟 (MSFT-US) 的股票充滿信心。

Kapulskis 報告寫道：「我們對美國的報導中，我們看好所有大型科技股，但我們現下最看好蘋果和微軟，因為他們擁有最強勁的資產負債表和獲利能力 / 穩定性。」

由於 SVB 倒閉，投資者周一越來越確定 Fed 將放慢或停下當前激進的貨幣政策路徑，這將有利蘋果和微軟等公司。

高利率挫傷科技股，因為升息令其未來收益價值下降。SVB 便是在升息壓力下崩潰，Fed 先前升息決議的影響也令交易員相信，Fed 可能放緩或甚至停止升息。

根據 CME Fed 觀察工具，交易員目前預計 Fed 3 月會議升息 0.25 個百分點的可能性為 63.5%，不升息的可能性為 36.5%，升息 0.5 個百分點的可能性一日之間，從 40.2% 陡降至 0。

蘋果周一上漲 1.33%，收每股 150.47 美元，盤後續揚；微軟同日上漲 2.14%，收每股 253.92 美元。