矽谷銀行倒閉 金融老將SVB執行長貝克栽跟頭  

矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 周五 (10 日) 傳出因售股籌資失敗準備出售，數小時後便遭監管機關關閉並接管，成為 2008 年金融海嘯以來最大規模的銀行倒閉案，整個事件發展迅速，也讓 SVB 金融集團執行長貝克 (Greg Becker) 受到關注。

貝克 30 年前加入矽谷銀行金融集團 (SVB Financial Group)，擔任貸款主管，在網路泡沫期間展露頭角，美國 2008 年發生金融海嘯後，他幫助該銀行朝新創融資的方向發展，並在 2011 年成為 SVB 集團的總裁兼執行長。

在矽谷銀行倒閉的 24 小時前，貝克才向客戶保證，他們存放的資金安全無虞。

貝克原本是舊金山聯邦準備銀行委員會的一員，不過舊金山聯準銀發言人周五表示，他已不再是委員會一員。

貝克從 2019 年起擔任舊金山聯準銀的 A 級董事，是代表該行轄區成員銀行三位財務主管的其中一人，A 級董事未參加聯準銀行總裁的遴選過程。美國每家聯準銀都由公民組成的委員會監督，除了三位代表銀行業的成員以外，該組織還有六位代表地方企業和社區利益的公民。

矽谷銀行突然倒閉，反映高通膨和高利率，對這家專注創投圈融資業務銀行的打擊，並拖累全球銀行業市值蒸發數百億美元。

貝克今年 1 月曾向 CNBC 說，經過黯淡的 2022 年之後，今年的經濟展望正在改善。儘管他預期市場將逐漸趨於穩定，但警告上半年可能會有更多波動。

貝克在 SVB 工作的早年正值 1990 年代，見證網路泡沫的成形和破滅，他形容自己早年的經歷「高低起伏」，「我們承受虧損，那是一段充滿挑戰的時光...。我在這個機構學到很多。學到怎麼放款。」

在成為 SVB 集團總裁和執行長以前，貝克曾是 SVB Capital 的共同創辦人，後者是集團旗下的投資分支。

此外，他在 2014 年到 2017 年擔任 Silicon Valley Leadership Group 的董事長，在 2016 年到 2017 年也曾是美國商務部數位經濟顧問委員會的成員。

矽谷銀行的官網稱貝克是「創新經濟的擁護者」。他去年 12 月接受 BBC 訪問時說，他最佳的職業建議是讓求職者在電腦程式和專案管理等領域，為創新經濟建立一套技能。

他說：「當你思考自己有什麼機會時，如果這些技能不足，精進是無窮無盡的。」