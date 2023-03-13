在SVB倒閉後 拜登強調美國銀行系統仍然安全

總統拜登周一 (13 日) 強調美國銀行系統仍然安全，闡述了美國政府如何採取行動遏制矽谷銀行的倒閉。

他說，「美國人可以放心，我們的銀行系統是安全的。你的存款是安全的。」「我還向你保證，我們不會就此止步。我們將在所有這些之外做任何需要做的事情。」

他表示，受影響的客戶可以「放心」，可在周一取回資金，「這些銀行的管理層將被解雇。如果銀行被 FDIC 接管，經營銀行的人不應該再在那裡工作。」他並補充說銀行的投資人將「得不到保障」，因為他們明知投資有風險。

拜登還表示，必須「全面說明」這種情況是如何發生的，並且必須採取措施確保這種情況「不再發生」，「在我的政府中，沒有人可以凌駕於法律之上。」他也呼籲國會恢復在川普政府期間取消的銀行業監管。

高利率引發的混亂導致上周四 (9 日) 矽谷銀行出現擠兌，儲戶抽走了 420 億美元。

雖然華爾街一開始對矽谷銀行的擠兌導致其股價暴跌感到恐慌，但分析師表示，該銀行的倒閉不太可能引發 2008 年金融危機期間席捲銀行業的那種骨牌效應。

一位資深政府官員針對監管部門急劇轉向採取戲劇性的緊急行動時說，「在這樣的時刻，速度很重要。」「這些行動應該有助於防止任何額外的擴散。」