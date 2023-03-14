Fed副主席巴爾領導矽谷銀行倒閉審查

聯準會週一 (13 日) 宣布，聯準會副主席巴爾 (Michael Barr) 將領導對矽谷銀行倒閉事件的審查，審查結果將於 5 月 1 日公布。

美國矽谷銀行 (SVB) 在 3 月 10 日破產倒閉，創 2008 年金融危機以來，美國銀行規模最大的倒閉事件，並掀起美國 10 年來最大擠兌潮。緊接著美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 強制接管加密貨幣友好的商業銀行 Signature Bank 以避免矽谷銀行倒閉引發的危機擴散。

美國總統拜登表示，他將要求國會和監管機構加強對矽谷銀行等小型銀行的監管，加強對 2018 年兩黨通過的放寬對此類銀行要求的法律的審查。

聯準會副主席巴爾 (Michael Barr) 週一已被任命參與調查矽谷銀行倒閉事件，調查結果將於 5 月 1 日公布。巴爾表示：「聯準會需要保持謙遜，並對如何監督和管理該銀行進行仔細和徹底的審查，以及我們應該從這次經驗中學到什麼？」

聯準會聲明中提到：「聯準會主席鮑爾認為，矽谷銀行事件需要聯準會進行徹底、透明和迅速的審查。」

鮑爾認為，矽谷銀行事件需要聯準會進行徹底、透明和迅速的審查 (圖片：AFP)

一些民主黨國會議員將最近矽谷銀行倒閉的部分原因歸咎於監管不力。美國政府將開始研究 SVB 倒閉是由於寬鬆的要求、監管監督不力或管理不善，還是三者間的某種組合造成的。

聯準會在 2019 年放寬對中型銀行的某些監管措施，時任聯準會理事布蘭納德 (Lael Brainard) (現任白宮首席經濟政策顧問) 當時警告稱，這可能會帶來重大風險。

麻薩諸塞州民主黨參議員華倫 (Elizabeth Warren) 稱，矽谷銀行和 Signature 銀行倒閉，凸顯銀行將受到更強的流動性和資本要求的約束，以抵禦金融衝擊。

由於矽谷銀行和 Signature 銀行皆是在 KPMG 安侯建業查帳後不久，這兩家公司就接連倒閉，安侯建業恐將面臨審查，主管機關可能聚焦安侯建業對兩家銀行財務狀況的了解，以及沒有察覺的地方。