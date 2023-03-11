矽谷銀行倒閉前2周 SVB總裁出售360萬美元持股

矽谷銀行 (Silicon Valley Bank) 母公司 SVB Financial 因融資失敗，正研議出售的可能性，引起周五 (10 日) 股價暴跌後已暫停交易且被監管機構關閉，然而在此前兩周，該行高層出售數百萬美元股票。

SVB 總裁兼執行長 Greg Becker 於 2 月 27 日以 360 萬美元的價格出售 SVB 金融 (SIVB-US) 12451 股，每股均價 287.42 美元。根據其向美國證交會(SEC) 遞交的文件，同日他也行使每股 105.18 美元的股票選擇權買進相同數量的股票，意味其在 SVB 的持股量不變。

文件顯示，這兩筆交易均透過其控制的信託進行，其交易計畫在 1 月 26 日制定，選擇權原定於 5 月 2 日到期。SVB 沒有立即回應讓 Becker 發表評論的請求。

包括高階管理者和董事在內的公司內部人士通常會制定計畫，在滿足預設條件——如價格和數量) 時——自動執行交易，以避免內線交易的問題 ，預防內部人員因掌握重大訊息，趁消息未公開前進行有價證券買賣。

SVB Financial 周三表示，在存款下降後，已出售其投資組合中的證券以填補虧損的 18 億美元。加州金融保護與創新局 (DFPI) 周五 (10 日) 宣布關閉矽谷銀行，並指派聯邦聯邦存款保險公司 (FDIC) 接管。

在 Becker 制定最新交易計畫之前，他上一回在公開市場上出售 SVB 股票是在 2021 年 12 月 1 日。當時其信託以 870 萬美元的價格出售 12500 股，每股均價 698.69 美元，且同日以 10 月 26 日制定的交易計畫行使股票選擇權買進同樣數量股票。

今年 1 月 3 日，SVB 董事長 Kay Matthews 以 23.2 萬美元買進 1000 股，每股均價 232.06 美元，為今年唯一買進 SVB 的公司內部人士。