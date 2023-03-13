巨宇翔設三大目標拚重回成長 將深耕美國、越南

連鎖手搖茶飲業者巨宇翔 (2760-TW)(薡茶) 最新指出，解封後全球門市營運轉強，看好今 (2023) 年表現持續升溫，設定三大發展目標，包括：推新版升級店型、建立自有原料門檻，以及擴增單店的營收和客單價，同時，將持續深耕美國與越南市場，並開拓其他海外國家市場。

巨宇翔主力品牌為薡茶，將於今年推出「Ding Tea Plus」新版升級店型，藉此提供加盟商多元方案，以符合不同市場消費需求。

巨宇翔也指出，將強化與上游廠商合作，進行自主原物料項目研發，從產品基礎口味上取得競爭優勢，減緩市場仿造競爭。

同時，巨宇翔期提升單店營收和客單價，在現有的銷售通路，加入副產品和周邊商品開發，以強化消費者的品牌忠誠度。

巨宇翔前 2 月合併營收 2014 萬元，年減 44.36%，巨宇翔表示，在全球 13 個國家共擁有 333 家店，主要布局在美國、越南，後續將持續深耕兩大市場，並將於 3 月 19 日至 22 日參展 2023 年歐洲最大連鎖展之一法國巴黎連鎖加盟展，目標吸引比利時、德國和義大利等加盟主，力拚在歐洲開花結果。

巨宇翔進一步指出，目前全球手搖茶飲市場過半產值來自北美地區，但在美國經營手搖茶門檻極高，開 1 家店的準備期平均需 6-8 個月，但在美國經營 1 家店，為總部帶來的利潤等於在台灣開設 5-8 家店面。

而越南手搖茶飲市場規模達 3.6 億美元，巨宇翔觀察，去年越南的手搖茶飲門店數量達 2000 家，且每 4 天就有一家新茶店開業，手搖茶飲在越南仍維持高度需求。

巨宇翔去年底已登錄興櫃，目前資本額 1.3 億元。